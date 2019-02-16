Появилось видео момента обрушения в вузе Санкт-Петербурга

Один из очевидцев происшествия зафиксировал момент обрушения этажей в здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге.

Кадры с места происшествия были опубликованы в социальных сетях и быстро разлетелись по всему Рунету. На видео можно наблюдать, как трещина прорезает стену здания, с потолка отлетает штукатурка.

Как ранее писали АН, инцидент произошел на улице Ломоносова дом 9, где обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этаж. Как сообщили в администрации вуза, в здании велись ремонтные работы.

Видео: @nedimonspbinf (Telegram)