В здании университета в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

В здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге в субботу, 16 февраля, произошло обрушение перекрытий с пятого по второй этаж. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

По предварительным данным, причиной обрушения является нарушение технических требований при проведении ремонтных работ, сообщают в ведомстве. Информации о жертвах пока нет.

В настоящее время спасатели разбирают завалы на месте обрушения. Из здания вуза в срочном порядке были эвакуированы студенты и преподаватели. Сведения о пострадавших уточняются.

И.о. начальника управления информации петербургской администрации Марина Мерцалова сообщила агентству ТАСС, что на место происшествия выехал врио губернатора Александр Беглов.