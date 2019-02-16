В здании университета в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
16 февраля 2019, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]
В здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге в субботу, 16 февраля, произошло обрушение перекрытий с пятого по второй этаж. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.
По предварительным данным, причиной обрушения является нарушение технических требований при проведении ремонтных работ, сообщают в ведомстве. Информации о жертвах пока нет.
В настоящее время спасатели разбирают завалы на месте обрушения. Из здания вуза в срочном порядке были эвакуированы студенты и преподаватели. Сведения о пострадавших уточняются.
И.о. начальника управления информации петербургской администрации Марина Мерцалова сообщила агентству ТАСС, что на место происшествия выехал врио губернатора Александр Беглов.