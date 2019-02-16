Скончался младенец, пострадавший в ходе лобового ДТП в Ленобласти

Младенец, пострадавший в ходе лобового дорожно-транспортного происшествия в Волховском районе Ленинградской области, скончался в больнице. Согласно последним данным, это случилось накануне.

Уточняется, что авария произошла 14 февраля на трассе Зуево – Новая Ладога. На дороге столкнулись "УАЗ" и легковой автомобиль. Известно, что 30-летний мужчина, находившийся за рулем внедорожника, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль, который опрокинулся набок.

Как уточняется в группе "Дорожный инспектор", в салоне иномарки находились отец, мать и двое маленьких детей в детских креслах. Все они были госпитализированы. Двенадцатидневного ребенка спасти не удалось.