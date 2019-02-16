В Москве снова проверяют несколько ТЦ после сообщений о заложенных бомбах

В субботу, 16 февраля, в Москве специалисты снова проверяют сразу несколько торговых центров. Ранее сегодня неизвестный сообщил, что в некоторых зданиях ТЦ якобы заложены взрывные устройства.

Сегодня проверки проходят в трех торговых центрах "Капитолий": на проспекте Вернадского, на Севастопольском проспекте и на улице Миклухо-Маклая, передает ТАСС.

Как сообщает источник в экстренных службах столицы, подробной информации о проверке пока не поступало. Известно, однако, что из ТЦ на улице Миклухо-Маклая были эвакуированы около семисот человек. В настоящий момент устанавливается личность звонившего.