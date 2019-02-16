В Подмосковье девочка, забытая воспитательницей на площадке, сбежала из детсада

В минувший четверг в подмосковной Рузе пятилетняя девочка, которую воспитательница забыла на игровой площадке, сбежала из детского сада. До этого ребенок около часа находился на улице без присмотра.

В пресс-службе регионального управления СК РФ, уточнили, что девочка самостоятельно ушла с территории детсада и отправилась на ближайшую детскую площадку, где ее и заметила случайная прохожая. Она позвонила в полицию.

Впоследствии воспитательница призналась, что в тот день на ее попечении находились тринадцать детей, а считать их по головам она не привыкла. Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка, в ходе которой действиям сотрудников учреждения будет дана оценка.