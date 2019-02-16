Тягач за 6,5 млн рублей похитили в Петербурге

Утром в субботу, 16 февраля, стало известно, что в Санкт-Петербурге неизвестные похитили тягач с прицепом. Согласно последней информации, ущерб от угона машины составил не менее 6,5 миллиона рублей.

В полицию в связи с кражей тягача обратился житель Северной столицы, который арендовал машину. В ГУ МВД уточнили, что грузовой автомобиль был угнан вместе с прицепом в поселке Шушары. Инцидент случился на улице Ленина, передает сегодня "Росбалт".

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников.