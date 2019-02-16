Поезд дальнего следования насмерть сбил двух мужчин в Подмосковье

На станции "Видное" Павелецкого направления поезд дальнего следования насмерть сбил двух мужчин. Эту информацию предоставили в Управлении на Транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Подчеркивается, что поезд совершил наезд на мужчин, которые получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались. В настоящий момент на месте работают полицейские.

Уточняется, что граждане пересекали железнодорожное полотно в неположенном месте. По факту случившегося к настоящему моменту возбуждено уголовное дело, которое расследуют сотрудники Следственного комитета, передает утром в субботу, 16 февраля, ТАСС.