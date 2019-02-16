Снег с крыши рухнул на коляску с детьми в Подмосковье

В Подмосковье снежная масса, которая съехала с крыши, рухнула на коляску с детьми. Согласно последней информации осведомленных источников, малыши после данного инцидента попали в больницу.

Происшествие случилось в городе Мытищи. Как уточнили в ГУ МВД Московской области, снег внезапно рухнул с крыши на коляску с детьми рядом с домом под номером 5 на улице Мира. Как уточняет "Росбалт", на место вызвали бригаду медиков, которые госпитализировали пострадавших.

Впоследствии выяснилось, что обоим детям меньше года. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Данных о состоянии малышей пока не поступало.