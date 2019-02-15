На мэра города Иваново напал неизвестный, вооруженный битой

На мэра города Иваново Владимира Шарыпова напал неизвестный злоумышленник, вооруженный битой. Инцидент произошел вечером в минувший четверг, 14 февраля, прямо у порога дома градоначальника.

Шарыпов, который увлекается боевыми искусствами, сумел оказать сопротивление преступнику и даже предпринял попытку догнать его, однако поймать обидчика мэру не удалось.

Врачи впоследствии диагностировали у пациента легкие травмы головы и конечностей, однако не следующий день Владимир Шарыпов вышел на работу, передает "Фонтанка". По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник разыскивается.