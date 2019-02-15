У московской пенсионерки аферисты выманили более 7 млн рублей
15 февраля 2019, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]
Московскую пенсионерку ограбили на 7 миллионов рублей. Согласно последней информации источников, столичной полиции уже удалось задержать четырех участников организованной преступной группы.
Начальник УИиОС ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов отметил, что мошенники сообщили женщине о том, что ей якобы положена компенсация за покупки, однако предварительно следует оплатить налоговый сбор. Пожилая дама перевела аферистам 7 миллионов рублей, однако никакой компенсации не получила, передает "Росбалт".
В результате правоохранителями были задержаны четверо приезжих. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".