Утром в пятницу, 15 февраля, дерево рухнуло на провода на Ярославском шоссе в Москве. Согласно последней информации источников, данный инцидент повлиял на движение троллейбусов в сторону центра.

Отмечается, что дерево упало на контактную сеть на Ярославском шоссе неподалеку от Федоскинской улицы, передает сегодня РИА "Новости"

В настоящий момент в сторону центра задерживаются троллейбусы под номером 76. Автобусы под номерами 136, 172, 244, 375, 544, 789, 903, а также электробусы под номером 76 следуют сейчас по основному ходу шоссе. Пассажиров призывают быть максимально внимательными.