Во Внуково столкнулись два пассажирских Боинга

В столичном аэропорту Внуково при буксировке произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.

"По предварительным данным, они зацепились друг о друга крыльями при буксировке", - сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Лариса Марковец.

По данным представителя ведомства, у одного воздушного судна поврежден правый винглет, у второго - стабилизатор. По предварительной информации, пострадавших нет. По данному факту проводится проверка.