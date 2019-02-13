В Москве вечером 13 февраля в здании телецентра "Останкино" начался пожар. Как рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС, возгорание произошло в подвале одного из зданий телецентра.

"Поступила информация о возгорании в электрощитовой в подвальном помещении телецентра «Останкино» по адресу: улица Академика Королева, дом 12", - рассказали журналистам в МЧС, пишет РБК.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров: "В подвале наблюдалось плотное задымление. В настоящее время возгорание ликвидировано", - отметил источник Агентства новостей "Москва".

Как сообщает РИА Новости, очаг задымления был оперативно устранен: "Эвакуация людей из здания не производилась. Телецентр работает в штатном режиме", - говорится в сообщении агентства.