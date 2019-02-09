Эксперт поделился подробностями о крушении самолёта с футболистом

Консультант в области авиации Дэвид Лирмаунт раскрыл детали крушения самолёта, перевозившего игрока футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.

Эксперт уверен, что пилот до последнего старался контролировать авиасудно. К таким выводам Лирмаунт пришёл, анализируя обломки самолёта, передаёт Lenta.Ru. По его словам, если бы самолёт упал с большой высоты без контроля пилота, то детали были бы разбросаны по большей площади.

«Айбботсон до последнего погружал самолет в море и тянул нос вверх. Если бы он падал, то зашел бы в море на большой скорости с опущенным носом», - добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, футболист боялся перелёта и даже отправил другу сообщение о том, что самолёт не выглядит надёжно. Тело Эмилиано Сала уже нашли и опознали. Что касается второго человека – пилота Дэвида Айбботсона – он всё ещё не найден.