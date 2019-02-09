С рейса Москва – Анталья сняли трех дебоширов

В московском аэропорту Шереметьево с рейса сняли трех дебоширов. Согласно последней информации осведомленных источников, пассажиры начали буянить в салоне самолета уже после завершения посадки.

Граждане употребляли спиртные напитки и шумели. Капитан воздушного судна принял решение вызвать наряд полиции, вследствие чего все три дебошира были сняты с рейса, передает в субботу "Росбалт" данные пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Нетрезвых пассажиров оперативно доставили в отделение транспортной полиции, где в их отношении были составлены акты об административном правонарушении.