С рейса Москва – Анталья сняли трех дебоширов
9 февраля 2019, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
В московском аэропорту Шереметьево с рейса сняли трех дебоширов. Согласно последней информации осведомленных источников, пассажиры начали буянить в салоне самолета уже после завершения посадки.
Граждане употребляли спиртные напитки и шумели. Капитан воздушного судна принял решение вызвать наряд полиции, вследствие чего все три дебошира были сняты с рейса, передает в субботу "Росбалт" данные пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
Нетрезвых пассажиров оперативно доставили в отделение транспортной полиции, где в их отношении были составлены акты об административном правонарушении.