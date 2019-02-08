На спортивной площадке в центре Москвы найден мертвый человек

В пятницу, 8 февраля, стало известно, что в центре Москвы на спортивной площадке был обнаружен мертвый мужчина. Согласно последней информации, тело человека нашли в Мещанском районе столицы.

Источник в правоохранительных органов отметил, что страшная находка была сделана на спортплощадке, которая расположена на Большой Переяславской улице.

Умершему человеку на вид 40-45 лет. На его теле не было выявлено внешних признаков насильственной смерти. Подчеркивается, что все обстоятельства кончины мужчины установят специалисты в процессе вскрытия, передает сегодня Агентство городских новостей "Москва".