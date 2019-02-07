В Сирии погиб российский военнослужащий

В Сирийской Арабской Республике при выполнении боевого задания погиб российский контрактник Максим Плетнев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тихорецкого района Краснодарского края.

Похороны 24-летнего военнослужащего прошли 4 февраля в родном Тихорецке. Для прощания с молодым парнем прибыло командование бригады, где он служил, и его боевые соратники, пишут "Тихорецкие вести".

Заместитель главы района Сергей Захаров рассказал изданию "Коммерсантъ", что местная администрация оказала помощь семье погибшего, однако сообщать подробности ситуации собеседник счел несвоевременным.