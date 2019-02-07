В Калуге шестилетний ребенок погиб в закрытой машине

В Калуге в закрытой машине сгорел шестилетний мальчик. Родители оставили ребенка в авто, а сами ушли в поликлинику. Внезапно в автомобиле замкнуло проводку, что привело к возгоранию.

Инцидент произошел днем в четверг, 7 февраля, в непосредственной близости от Отделенческой больницы им. К.Э. Циолковского, более известной как железнодорожная, на улице Болотникова около полудня.

Родители - отец и беременная мать - ушли на прием в поликлинику, мальчик остался один в запертой машине. В какой-то момент в авто вспыхнула проводка. Практически полностью выгорело заднее сиденье.

Ребенок получил ожоги рук, нижней части лица и отравился продуктами горения. Очевидцы вызвали врачей, мальчика извлекли из машины, провели реанимационные действия, но усилия медиков были тщетны.

В настоящий момент следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей. В ближайшее время будут назначены экспертизы для установления точной причины смерти мальчика.