Автобус сгорел на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы утром в среду, 6 февраля, сгорел пассажирский автобус. Согласно последней информации осведомленных источников, в момент происшествия людей в салоне машины не было.

Инцидент произошел около 9 часов на стоянке, расположенной в Анадырском проезде. Возгорание было зафиксировано в моторном отсеке автобуса. Как сообщает сегодня РИА "Новости" , в результате случившегося никто не пострадал.