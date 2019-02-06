В Киеве у движущегося автобуса с пассажирами отвалилось дно

Чрезвычайное происшествие произошло после наезда на лежачий полицейский. Предположительной причиной стало техническое состояние транспортного средства. По словам очевидцев, в момент аварии старенький ЛАЗ-гармошка проезжал мимо одной из станции метро. Полоса движения была перегорожена лежачим полицейским. Автобус начал его переезжать.

Поломка получилась в момент подскока на преграде. У ЛАЗ-а отвалилось дно. В салоне находились пассажиры. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Сразу после аварии они вышли на улицу.

Автобус был отбуксирован в депо. Об этом сообщают украинские масс-медиа.