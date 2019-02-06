Две девочки погибли при пожаре в Подмосковье

В подмосковном Красногорске две девочки погибли при пожаре. Согласно последней информации осведомленных источников, возгорание случилось в минувший вторник, 5 февраля, в многоквартирном доме.

В пресс-службе областного главка Следственного комитета сообщили, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что в квартире на четвертом этаже в момент пожара находились две девочки десяти и восьми лет.

На место случившегося незамедлительно прибыли пожарные, которые и нашли детей в процессе тушения. Их оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи начали проводить реанимационные мероприятия, которые, однако, оказались тщетными – девочки скончались. Устанавливается причина возникновения пожара.