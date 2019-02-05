В Москве более 55 тысяч человек эвакуировали из-за звонков о бомбах

Почти 200 объектов в Москве и Московской области получили сообщения о заложенных взрывных устройствах. В связи с этим экстренными службами было эвакуировано более 55 тысяч человек.

"В их числе школы, высшие учебные заведения, торговые центры, бизнес-центры, управы, офисные здания и больницы. Всего из-за анонимных сообщений эвакуировано более 55 тыс. человек", - пишет ТАСС.

Были "заминированы" здание правительства Московской области, башня "Город столиц", ТЦ "Интер-Север" и "Водный". Сообщения поступают по e-mail. IP-адреса указывают, что письма отправляются из Украины.

В зданиях и в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов, кинологи и представители различных экстренных служб столичного региона. На текущий момент ни одна из угроз не подтвердилась.

Напомним, ранее "Аргументы Недели" со ссылкой на Telegram-канал "Mash" опубликовали фотоснимок одного из таких сообщений, пришедшим на почтовый адрес e-mail, с текстом угрозы.