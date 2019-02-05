Пенсионерка скончалась в Подмосковье после падения глыбы льда с крыши

Глыба льда, упавшая с крыши двухэтажного дома в подмосковном Рошале, убила пенсионерку. Согласно последней информации осведомленных источников, инцидент произошел сегодня в первой половине дня.

Трагедия случилась у дома номе 56 по улице Урицкого. Очевидцы сообщили, что огромный ледовый пласт внезапно съехал с крыши и упал прямо на пожилую женщину.

Уточняется, что вся дорога у жилого дома была завалена осколками от рухнувшей глыбы льда. В настоящий момент по факту случившегося специалистами проводится доследственная проверка. Выясняется, кто отвечал за уборку снега на крыше здания, передает портал "Вести.Ru".