После сообщений о минировании в Москве и Подмосковье проверяют 66 объектов

В Москве и Подмосковье проверяют 66 зданий с массовым пребыванием людей. Согласно последней информации, такие меры были приняты после поступления анонимных сообщений о бомбах.

Представитель экстренных служб столицы и Московской области отметил, что в общей сложности из 66 зданий были оперативно эвакуированы более 8 тысяч человек, передает днем во вторник, 5 февраля, РИА "Новости"

Ранее сегодня сообщалось, что сразу в семи торговых центрах сегодня проходят активные проверки. В зданиях работают сотрудники правоохранительных органов и кинологи со служебными собаками. Специалисты устанавливают личность звонившего.