Депутат предложил отбирать у виновников ДТП автомобили

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов в понедельник, 5 февраля, предложил отбирать автомобили у виновников дорожно-транспортных происшествий.

Речь идет об авариях, в ходе которых погибли люди. Средства, вырученные от продажи изъятых машин, можно направлять на возмещение вреда, передает Агентство городских новостей "Москва".

Нилов подчеркнул, что автомобиль в данном случае является средством совершения преступления и даже орудием убийства. Автоматы и пистолеты у преступников незамедлительно отбирают, поэтому, по мнению депутата, такую практику можно применить и к машинам.