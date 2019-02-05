Семь московских ТЦ проверяют после анонимного сообщения о минировании

Во вторник, 5 февраля, семь московских торговых центров проверяют после анонимного сообщения о минировании. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в экстренных службах столицы.

Отмечается, что неизвестный позвонил в полицию и сообщил о том, что в семи торговых центрах города якобы заложены бомбы, передает РИА "Новости"

В настоящий момент в заведениях активно работают сотрудники правоохранительных органов и кинологи со служебными собаками. Они тщательно осматривают все помещения и выясняют, действительно ли существует угроза взрыва. Устанавливается личность звонившего.