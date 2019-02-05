25 человек с симптомами кори были госпитализированы из московского хостела

Сегодня стало известно, что 25 человек были госпитализированы из московского хостела. Согласно последней информации источников, у всех граждан, доставленных в больницу, были выявлены симптомы кори.

В пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора отметили, что вспышка заболевания была замечена в хостеле, расположенном на юго-востоке Москвы.

Первый человек заболел 28 января, однако в больницу был доставлен лишь 2 февраля. 3 февраля был госпитализирован иностранец, а впоследствии после осмотра в гостинице были выявлены 23 человека с температурой и катаральными явлениями, передает сегодня ТАСС.