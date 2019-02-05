В Петербурге ребенок получил серьезные ожоги из-за газовой плиты

Шестилетняя жительница Выборгского района Санкт-Петербурга получила серьезные ожоги из-за газовой плиты. Ребенок слишком близко подошел к устройству, вследствие чего пламя перекинулось на одежду.

Накануне вечером родители принесли девочку в травмпункт поликлиники номер 104. Как сообщает во вторник, 5 февраля, АН "Оперативное прикрытие", медики внимательно осмотрели пострадавшую и приняли решение незамедлительно отправить ее в больницу.

У ребенка впоследствии были диагностированы ожоги 2-3 степени шести процентов тела. Поражены оказались живот и грудная клетка.