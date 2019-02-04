В Ивановской области цирковая обезьяна искусала двухлетнюю девочку

Двухлетняя девочка в Ивановской области попала в больницу после того, как ее в цирке-шапито укусила в лицо обезьяна. Об этом сообщает в понедельник, 4 февраля, управление МВД по региону.

Ребенок 2016 года рождения с рваными ранами лица был доставлен в больницу города Южа. Сообщается, что девочка была на цирковом представлении в местном доме культуры вместе с родителями.

После выступления семье предложили сфотографироваться с обезьянкой. Девочку усадили рядом с животным, однако в какой-то момент зверюшка схватила ребенка и несколько раз укусила за лицо.

В настоящее время по факту произошедшего инцидента сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.