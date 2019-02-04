На западе Москвы столкнулись три автомобиля

На западе Москвы днем в понедельник, 4 февраля, столкнулись три автомобиля. Источник в правоохранительных органах ранее сегодня сообщил, что в результате случившегося пострадали три человека.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано на улице Лобачевского. В частности, участником аварии стала машина такси, передает ТАСС.

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве уже подтвердили факт ДТП и подчеркнули, что оно случилось около 12:10 по московскому времени. Данных о причинах аварии пока не поступало. Информация о состоянии пострадавших сейчас уточняется.