Тело седьмого погибшего найдено после пожара в доме в центре Москвы

При разборе завалов после пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы было найдено тело седьмого погибшего. Соответствующие данные предоставил источник в правоохранительных органах.

К настоящему моменту известно, что среди погибших мужчина, три женщины и один ребенок, однако более полных данных пока нет, передает РИА "Новости". На месте продолжают работать спасатели. Точная информация о жертвах и пострадавших в результате пожара уточняется.

Ранее сообщалось, что актриса Ингеборга Дапкунайте, у которой есть квартира в этом доме, вышла на связь и сообщила, что с ней все хорошо.