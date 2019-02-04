Тело седьмого погибшего найдено после пожара в доме в центре Москвы
4 февраля 2019, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
При разборе завалов после пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы было найдено тело седьмого погибшего. Соответствующие данные предоставил источник в правоохранительных органах.
К настоящему моменту известно, что среди погибших мужчина, три женщины и один ребенок, однако более полных данных пока нет, передает РИА "Новости". На месте продолжают работать спасатели. Точная информация о жертвах и пострадавших в результате пожара уточняется.
Ранее сообщалось, что актриса Ингеборга Дапкунайте, у которой есть квартира в этом доме, вышла на связь и сообщила, что с ней все хорошо.