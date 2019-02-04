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Тело седьмого погибшего найдено после пожара в доме в центре Москвы

4 февраля 2019, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

Тело седьмого погибшего найдено после пожара в доме в центре Москвы
фото: pixabay.com

При разборе завалов после пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы было найдено тело седьмого погибшего. Соответствующие данные предоставил источник в правоохранительных органах.

К настоящему моменту известно, что среди погибших мужчина, три женщины и один ребенок, однако более полных данных пока нет, передает РИА "Новости". На месте продолжают работать спасатели. Точная информация о жертвах и пострадавших в результате пожара уточняется.

Ранее сообщалось, что актриса Ингеборга Дапкунайте, у которой есть квартира в этом доме, вышла на связь и сообщила, что с ней все хорошо.

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