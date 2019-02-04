Увеличилось количество погибших при пожаре в центре Москвы

Днем в понедельник, 4 февраля, в СМИ появилась информация о том, что количество погибших при пожаре в жилом доме в центре Москвы увеличилось. Число жертв к настоящему моменту составило шесть человек.

Представитель экстренных служб столицы уточнил, что при разборе завалов на месте случившегося были обнаружены тела еще двух людей, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что пожар начался в квартире, где проживала дочь известного дирижера Юрия Башмета. Известно, что дом, о котором идет речь, является очень популярным среди артистов – там живут разные знаменитости, в частности, актриса Ингеборга Дапкунайте.