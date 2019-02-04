Пожарные спасли двух собак из реки в Новой Москве

В Новой Москве пожарные спасли двух собак из реки Десны. Эти данные в понедельник предоставили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Жители дома номер 3 в поселке Фабрика 1 мая позвонили по номеру 101 и сообщили, что две собаки попали в реку рядом с плотиной и не могут самостоятельно выбраться на берег. Пожарные незамедлительно прибыли на место. Старший дежурный смены Алексей Макеев переоделся в гидрокостюм и, держа в руках веревку, зашел в воду. Его страховали коллеги Василий Астахов и Игорь Кравчук.