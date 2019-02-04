После пожара в доме в центре Москвы Ингеборга Дапкунайте не выходит на связь

Актриса Ингеборга Дапкунайте не выходит на связь после пожара в ее доме, расположенном в центре Москвы. Агент артистки Раиса Фомина отметила, что пока ей не удается дозвониться до женщины.

Напомним, в жилом доме в Калашном переулке минувшей ночью произошел пожар. Оказалось, что пламя вспыхнуло в квартире дочери Юрия Башмета.

Как сообщает ФАН, Фомина не смогла сказать ничего определенного о местонахождении Дапкунайте, поскольку по-прежнему не может с ней поговорить. Агент актрисы добавила, что не знает, в какой именно части дома произошел пожар. Не сообщается, затронул ли он квартиру Ингеборги Дапкунайте.