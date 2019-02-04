Уволен кондуктор трамвая, высадивший девочку в Магнитогорске из-за рваной купюры

В Магнитогорске Челябинской области был уволен кондуктор трамвая, который высадил девочку в мороз из-за рваной купюры. Согласно информации городской администрации, он нарушил должностную инструкцию.

Инцидент произошел 1 февраля, когда 13-летняя школьница хотела расплатиться за проезд рваной купюрой. Кондуктор отказался принимать банкноту и высадил пассажирку, передает ТАСС.

Руководство предприятия уже признало свою вину и принесло извинения за случившееся, отметив, что поведение кондуктора полностью противоречит политике организации. Подчеркивается, что в ближайшее время со всеми сотрудниками проведут профилактическую работу.