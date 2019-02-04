Утром в понедельник, 4 февраля, на Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой. Согласно последней информации, движение поездов вышло из графика после падения человека на рельсы.

Известно, что после инцидента движение составов в столичной подземке временно приостановили. Кроме того, было ненадолго снято напряжение с контактного рельса, передает МК. Данных о состоянии человека, упавшего с платформы, пока не поступало.

Ранее сегодня сообщалось, что составы временно не ходили от станции "Автозаводская" до станции "Театральная", вследствие чего на них собралось большое количество пассажиров.