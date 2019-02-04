Пожар, унесший жизни 4 человек, начался в квартире дочери Башмета

Утром в понедельник, 4 февраля, стало известно, что серьезный пожар, который вспыхнул в доме на Никитском бульваре в центре Москвы, начался в квартире дочери известного дирижера Юрия Башмета.

Согласно некоторой информации, музыкант еще пять лет назад приобрел эту жилплощадь, расположенную на пятом этаже, у американца по имени Джефри Свит Баум. В последнее время в квартире проживала дочь Башмета Ксения, сообщает сегодня портал kp.ru.

Ранее стало известно, что пожар унес жизни четырех человек. Уточняется, что к настоящему моменту пламя удалось полностью ликвидировать.