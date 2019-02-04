В Подмосковье неизвестный злоумышленник похитил трактор-погрузчик. Соответствующую информацию утром в понедельник, 4 февраля, предоставили сотрудники пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

В главке полиции уточнили, что происшествие случилось в поселке Павловская Слобода Истринского района Московской области, передает ТАСС. Уточняется, что трактор-погрузчик был украден с охраняемой парковки. Сумма ущерба оценивается в три миллиона рублей.

По факту случившегося к настоящему моменту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере".