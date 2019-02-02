В Петроградском районе Санкт-Петербурга иномарка "впечатала" женщину-пешехода в стену дома. Данную информацию утром в субботу, 2 февраля, предоставили очевидцы дорожно-транспортного происшествия.

Авария случилась сегодня на пересечении Большого проспекта ПС и улицы Бармалеева в Северной столице. Водитель, который находился за рулем иномарки, внезапно потерял управление, вследствие чего автомобиль вылетел на тротуар, задел женщину и врезался в здание.

Как уточняет "Росбалт", не исключено, что машину занесло на очень скользкой дороге. Данных о состоянии пострадавшей пока не поступало.