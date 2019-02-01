Адвокат сенатора Арашукова обжаловал его арест

Защита сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова сегодня обжаловала его арест. Соответствующую информацию утром в пятницу, 1 февраля, предоставил адвокат российского политика Евгений Устин.

Юрист уточнил, что в настоящий момент его подзащитный находится в следственном изоляторе "Лефортово". Он добавил, что жалоба на арест уже подана, передает РИА "Новости"

Напомним, в минувшую среду Басманный суд Москвы санкционировал арест сенатора Арашукова до 30 марта текущего года. Политик был задержан утром в среду, 30 января, в ходе заседания в Совете Федерации.

Рауф Арашуков подозревается в давлении на свидетеля, участии в преступном сообществе и причастности к убийству двух человек.