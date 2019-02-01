В Москве два автомоблиста подрались из-за места на парковке

В Москве два автомобилиста подрались из-за одного места на парковке. Согласно последней информации осведомленных источников, конфликт между водителями вспыхнул на Варшавском шоссе в столице.

Уточняется, что сначала мужчины начали разговаривать, затем их беседа перешла на повышенные тона и превратилась в потасовку, передает телеканал РЕН ТВ.

В настоящий момент информации о состоянии участников драки не поступало. Известно, однако, что один из автомобилистов во время конфликта разбил оппоненту очки. Кроме того, не уточняется, кому в итоге досталось парковочное место.