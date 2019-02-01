В Кизляре почти дотла сгорели два ТЦ

Сегодня утром стало известно, что в дагестанском Кизляре практически дотла сгорели два торговых центра. Кроме того, повреждения получили несколько магазинов, которые расположены неподалеку от ТЦ.

В пресс-службе мэрии города уточнили, что сгорели трехэтажные торговые центры "Планета люкс" и "Союз". В районе пожара в настоящий момент зафиксированы пробки, однако городской транспорт ходит по графику. На месте сейчас работают правоохранители и сотрудники экстренных служб Кизляра, там же находится прокурор города.

Как уточняет ТАСС, общая площадь возгорания составила 8 тысяч квадратных метров. Пожар к настоящему моменту удалось локализовать.