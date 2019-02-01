В Москве в ночь на пятницу, 1 февраля, пожар произошел в районе Мневники, на территории байк-клуба байкеров из организации «Ночные волки». Площадь пожара составила 50 квадратных метров, - сообщает kp.ru.

По некоторым данным, пострадал при пожаре один человек. Москвские огнеборцы рассказали, что сообщение о пожаре по адресу: улица Нижние Мневники, дом 110, на пульт дежурного поступило в 1:14. Прибывшие по вызову пожарно-спасательные подразделения установили, что горит отдельно стоящая металлическая нежилая постройка на территории комплекса. В 01.31 пламя было локализовано, а в 01.49 – полностью потушено.