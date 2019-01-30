В Кремле не стали комментировать задержание сенатора от КЧР

Напомним, Рауфу Арашукову было предъявлено обвинение сразу по нескольких статьям, в частности, в причастности к убийству двух человек и нанесении тяжкого вреда здоровью еще одному человеку. Кроме того, сенатор якобы подделал документы, на основании которых он смог стать сенатором от КЧР.