Похититель картины Куинджи помещен под арест

Таганский суд Москвы в среду, 30 января, принял решение поместить похитителя картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи под арест. Защита Дениса Чуприкова настаивала на домашнем аресте мужчины.

Уточняется, что злоумышленник будет находиться под арестом в течение одного месяца и 26 суток, передает сегодня утром телеканал "360".

Напомним, похищение полотна Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" случилось 27 января текущего года. На глазах посетителей выставки в Третьяковской галерее Чуприков снял картину со стены и спокойно вышел из здания. На следующий день он был задержан в Подмосковье.