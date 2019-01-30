Борис Дубровский посетит копейскую больницу, где умер мальчик

Глава региона дал распоряжение проверить копейскую городскую больницу № 1, где скончался 13-летний мальчик. Это уже третья детская смерть за последние два месяца в этом лечебном учреждении.

Вчера, 30 января, в копейской городской больнице умер 13-летний пациент. Сообщается, что мальчика лечили от пневмонии. Второго января этого года в больнице скончалась девятилетняя девочка от отека мозга. В конце декабря – пятилетний мальчик. Родители детей считают, что им был поставлен неправильный диагноз.

«Смерть ребенка – очень большое горе. – сказал Борис Дубровский. – Но я призываю дождаться выводов, которые сделает специальная комиссия». Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время посетит больницу. Специальная комиссия уже начала работу.