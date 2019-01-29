Пользователи iPhone могли прослушивать чужие разговоры

В iPhone обнаружили системную ошибку, которая давала возможность владельцам телефонов прослушивать чужие разговоры и даже получать видео с фронтальной камеры.

Чтобы воспользоваться погрешностью системы нужно было всего лишь перейти в режим групповых звонков. При включении этой функции в FaceTime пользователи получали возможность слышать всё происходящее на другом смартфоне до того, как собеседник ответит на звонок. А при нажатии любой кнопки появлялось изображение с фронтальной камеры телефона, передаёт Мир24.

В компании Apple об ошибке уже известно, функция групповых звонков пока недоступна. Представители бренда сообщили, что при новом обновлении операционной системы ошибка будет исправлена.