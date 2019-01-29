Повреждения обнаружены на похищенном ранее полотне Куинджи

На похищенной из Третьяковской галереи картине Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" заметили повреждения. Соответствующую информацию во вторник предоставил глава департамента Министерства культуры Владислав Кононов.

Подчеркивается, что на полотне были зафиксированы небольшие потертости, которые эксперты назвали незначительными. Специалисты планируют их устранить, передает РИА "Новости"

Напомним, в минувшее воскресенье злоумышленник вынес картину с выставки в Третьяковке. Страховая стоимость данной работы достигает 12 миллионов рублей. К настоящему моменту предполагаемый преступник задержан. Полотно нашли в Одинцовском районе Московской области.