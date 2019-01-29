Чучело краснокнижной птицы нашли у чиновника челябинского министерства экологии

В кабинете начальника управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан министерства экологии Челябинской области Виталия Безрукова было найдено чучело краснокнижной птицы.

Ранее стало известно, что журналист одного из местных изданий брал у чиновника интервью. В ходе беседы он заметил чучело совы и попросил поставить его в кадр.

Виталий Безруков сообщил ТАСС, что чучело, о котором идет речь, три года назад было изъято у граждан, пытавшихся его незаконно продать в интернете. Якобы объект ему передали на хранение, поскольку он является вещественным доказательством. Чиновник добавил, что говорил с журналистом о нарушениях и в качестве примера продемонстрирвал это чучело, изъятое у браконьеров.

В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что в настоящий момент данная информация проверяется.