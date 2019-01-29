Появились подробности похищения невесты в Северной Осетии

Ролик с похищением невесты в Северной Осетии взбудоражил пользователей сети Интернет. Героем видео стал незадачливый похититель, который сумел дважды упасть в процессе кражи девушки.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в папахе в сопровождении друзей похищал девушку и при этом не только падал сам, теряя равновесие по ходу действа, но и дважды ронял невесту.

Позже в Интернете разместили фото якобы травмированной после неосторожных действий нападавшего девушки, однако вскоре выяснилось, что на снимках была запечатлена совершенно другая невеста.

Полицейские Северной Осетии провели проверку по факту появления в Сети видеозаписи с "похищением невесты" и выяснили, что обряд проводился с согласия девушки, передает сегодня РИА Новости.

Девушка сообщила полицейским, что в настоящий момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает и никаких претензий к ославившемуся так называемому "похитителю" ни она, ни ее родители не имеют.



